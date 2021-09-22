Избирком Сахалина: «Единая Россия» набрала 35,73% на думских выборах

Избирательная комиссия Сахалина обработала 100% протоколов после думских выборов. По итогам, больше всех голосов набрала партия «Единая Россия».

«Единая Россия» набрала 35,73 процента. Следом идет КПРФ с результатом 28,63 процента. Тройку лидеров замыкает партия «Новые люди» – 9,07 процента. ЛДПР стала четвертой. За нее отдали голоса 8,89% избирателей Сахалинской области. Итоговая явка по региону составила 38,37 процента.

Согласно результатам голосования, по одномандатному округу в Госдуму прошел действующий депутат «Единой России» Георгий Карлов. Выборы в Российской Федерации проходили на протяжении трех дней с 17 по 19 сентября 2021 года. Центральная избирательная комиссия страны обработала 100% избирательных бюллетеней. По итогу, в парламент кроме «Единой России» прошли списки КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и «Новых людей».