Борис Джонсон и Джо Байден согласовали подход к Москве и Пекину

Фундаментом подхода к РФ и КНР должны быть общие ценности Вашингтона и Лондона. Такой сценарий в среду согласовали президент США Джой Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Такое заявление в среду сделал представитель британского премьер-министра по итогам встречи представителей двух стран в Белом доме. Во время прошедших переговоров Байден и Джонсон особое внимание уделили также теме России и Китая.

«Они договорились, что Великобритания и США будут придерживаться подхода к этим вопросам на основании общих ценностей», — следует из распространенного заявления.

Представитель британского политика также обратил внимание, что Борис Джонсон ждет «Саммита за демократию», который был объявлен Байденом на 9-10 декабря. Мероприятие «поможет осуществить международные действия», считают западные лидеры.