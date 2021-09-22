Преподаватель университета в Перми обосновал отказ останавливать лекцию во время стрельбы

Профессор Пермского государственного национально-исследовательского университета Олег Сыромятников решил не останавливать занятие, чтобы предотвратить панику.

Преподаватель во время нападения на здание вуза вооруженным студентом закрыл дверь в аудиторию и продолжил читать лекцию. Сыромятников объяснил, что в кабинете учащимся ничего кроме паники не угрожало, передает РИА Новости.

«(Стрелявший) не поднимался выше второго этажа, так что никакой реальной опасности не было. Она заключалась только в возможности паники — если люди начали бы выбегать в коридор, где неизвестно что происходит — ведь официально никакой информации не было, или прыгать в окна с пятого этажа. Паники удалось избежать — и это главное», — пояснил профессор.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко недавно поддержал Олега Сыромятникова, которого уже успели осудить за якобы неправильные действия во время стрельбы. На самом же деле преподаватель «уберег всех от психоза».