Более 50 мм осадков выпало в Приморье из-за китайского циклона

Местами уровень осадков, выпавших в Приморье за последние сутки, достигал 80 мм. Соответствующее заявление сделал ведущий специалист Примгидромета Виктор Чулков.

Синоптики в понедельник объявили в Приморье штормовое предупреждение с 21 по 23 сентября. Оно обусловлено приходом китайского циклона, который принес сильные дожди в регион. Осадки начались во вторник, скорость порывов ветра достигала 23 метров в секунду. Только во Владивостоке за сутки выпало 57 мм осадков.

«Также более 50 мм зафиксировано в Барабаше, Преображении и в Тернее на северо-востоке края. В Находке и Партизанске выпало более 80 мм дождя», — цитирует синоптика ТАСС.

Непогода не вызвала перебоев в транспортном сообщении. Подтопления населенных пунктов зафиксировано не было. Во Владивостоке 100 многоквартирных домов остались без света, однако сейчас электроснабжение восстановлено.