Силуанов: договоренности с бизнесом по налогам планируется достичь до конца недели

Правительство России и крупный бизнес пока не пришли к договоренностям по механизму повышения налоговой нагрузки с 2022 года. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Российские власти надеются найти решение, которое учтет позицию бизнесменов. В ближайшее время запланировано еще несколько переговоров, в рамках которых будет проработан вопрос налогооблажения по металлургам. Силуанов добавил, что ключевыми остаются две темы, среди которых НДПИ и налогообложение дополнительной прибыли в результате выплаты больших дивидентов.

«У нас состоится еще ряд настроечных мероприятий, нам нужно будет проработать вопрос налогообложения по металлургам», — отметил Силуанов в беседе с журналистами.

Корректировка формулы по налогу на прибыль должна мотивировать компании оставлять больше денег в России, вкладываться в проекты и меньше выплачивать дивиденты. Именно поэтому были подготовлены правки, которые теперь обсуждаются с бизнесом. Достичь договоренности по этому вопросу планируется на этой неделе, заключил Силуанов.