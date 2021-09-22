Вильфанд: температура в центре Европейской России повысится в четверг

Повышение температуры до 10-12 градусов ожидается в четверг в центре Европейской России. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Температура воздуха приблизится к норме климатических показателей. В эти дни будет облачно, местами пройдет небольшой дождь. Такую погоду, по словам метеоролога, нельзя назвать ни бабьим летом, ни золотой осенью.

«Потепление слово неуместное, повышение температуры. Температура в центре Европейской России повысится до 10-12 градусов, начиная с четверга, будет примерно такой температурный фон, включая и выходные», — цитирует слова Вильфанда РИА Новости.

По прогнозам синоптиков, в Москве к четвергу потеплеет до 13 градусов, а в пятницу – до +15 градусов. Пока столица остается во власти холодной части циклона. С середины недели интенсивность дождей должна уменьшиться, а ветер стать менее порывистым.