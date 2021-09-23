Пушков рассказал, чем Западу грозит непризнание прошедших в РФ выборов

Лидеры стран Запада не пойдут на то, чтобы заявить о непризнании результатов прошедших в РФ выборов в Государственную думу, так как подобный шаг означал бы начало политической войны и привел бы к прекращению контактов Евросоюза с Россией.

Такое мнение в комментарии газете «Взгляд» высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя развернутую на Западе кампанию по дискредитации проходивших в РФ с 16 по 18 сентября парламентских выборов.

Как напомнил сенатор, 16 сентября Европарламент выпустил резолюцию, призывающую страны Европейского союза не признавать российские выборы в Госдуму в том случае, если во время их проведения будут выявлены нарушения международного права. Однако этот документ носит рекомендательный характер.

К тому же по итогам трехдневных выборов у Запада не появилось поводов заявить о имевших место нарушениях международного права. Поэтому, по мнению Пушкова лидеры стран ЕС могут выступить с рядом заявлений, но дальше этого они не пойдут.

«Что означает для ЕС не признать результаты российских выборов? В таком случае они будут вынуждены перестать общаться со всей законодательной властью в России и должны выступать за исключение нашей страны из Совета Европы, куда они сами же настойчиво приглашали нас вернуться в 2019 году, – напомнил сенатор. — Это означает политическую войну и практически полное прекращение контактов с Россией. Думаю, это нереально».

В заключение же беседы Пушков добавил, что пока со стороны запада не прозвучало по поводу российских выборов никаких конкретных решений, а значит Москве не на что реагировать.

instagram.com / @mzakharovamid

Напомним, как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, мониторинг прошедших в РФ выборов в Государственную думу осуществляли 245 международных наблюдателей, а на предстоящих в ближайшие дни выборах в бундестаг в Германии мониторинг будут проводить лишь четыре международных наблюдателя.