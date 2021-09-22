Леонков: Украине важно получить от США хоть что-нибудь – любой символ поддержки

Если Соединенные Штаты Америки и предоставят Украине комплекс ПВО «Железный купол», они сделают это, во-первых, не бесплатно – либо за живые деньги, либо в кредит, а во-вторых, это станет паир-акцией, чтобы реабилитировать Америку после афганского позора.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал обозреватель журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков, комментируя реакцию МИД РФ на появившуюся в прессе неподтвержденную информацию о том, что США могу передать Украине новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая и системы «Железный купол».

Изначально эта тема стала обсуждаться на прошлой неделе, после того, как газета Politico сообщила о предложении американских конгрессменов передать Украине системы ПВО и ПРО, чтобы та могла противостоять «российской агрессии».

Комментируя появившиеся в прессе публикации на эту тему, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко предложил для начала посмотреть, состоится ли эта передача американских систем ПВО Украине, так как на деле все может ограничится пустыми разговорами. Тем более, что Белый дом информацию о возможной передаче Киев «Железных куполов» так и не подтвердил.

«Мы слышим много разговоров, давайте посмотрим, что будет реально осуществляться. Но в любом случае накачивание Украиной военных мускулов, тем более получение такой массированной поддержки со стороны, не способствует мирному решению конфликта на юго-востоке», — заявил Руденко журналистам.

В Киеве, однако, продолжают муссировать эту тему, заявляя, что американские системы «Железный купол» помогут повысить боеспособность ВСУ и послужат защите критической инфраструктуры Украины.

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Обсуждая данный вопрос в эфире радио Sputnik, Алексей Леонков высказал уверенность в том, что Украина ничего не получит от американцев бесплатно, а так как денег на покупку средств ПВО у нее нет, то ей придется брать в долг.

«Если американцы и будут передавать комплекс, то только за деньги. А так как у Украины денег на это нет, то, скорее всего, все это пойдет по линии кредитования. То есть Украина купит комплекс за кредитные деньги, а потом будет думать, куда его поместить. Он объектовый и эффективен только для определенного вида целей», — объяснил военный эксперт.

Кроме того, добавил Леонков, если дело дойдет до поставки комплекса Киеву, Соединенные Штаты Америки подадут это очень громко – как проявление заботы американцев об Украине, «которая боится России».

Сейчас, после того, как по репутации США в мире в результате бегства из Афганистана, был нанесен серьезный удар, американцы воспользуются любым поводом, чтобы исправить эту ситуацию, объяснил обозреватель.

«Украина говорит, что лучше бы ей уделяли больше внимания. А поскольку она это говорит публично, американцы должны как-то реагировать. Поэтому «Железный купол» это будет или еще что-то, но это будет жест, который используют для того, чтобы улучшить репутацию. Украина воспользуется подарком – ей без разницы, что подарят. Хоть шубу, побитую молью. Главное, чтобы это было от американцев», — заключил Алексей Леонков.

Напомним, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон посылают Киеву «месседжи» о возможности поставок тактических комплексов противовоздушной обороны «Железный купол».