Полиция задержала напавшего на туристический автобус в Германии

Сотрудники правоохранительных органов задержали человека, который взял в заложники пассажиров туристического автобуса на юге Германии. Об этом сообщили местные СМИ.

Вооруженное нападение произошло на скоростной автомагистрали А9 рядом с населенным пунктом Грединг. Транспортное средство направлялось из-за границы. По информации газеты Bild, в салоне автобуса произошла ссора и один из-за ее участников начал угрожать оружием. Большая часть людей смогли отойти на безопасное расстояние.

Правоохранительные органы перекрыли участок дороги. На месте происшествия работают спецназ, полиция и медики. Зависший в небе вертолет освещает местность. По предварительным данным, заложниками могли оказаться два или три человека, среди которых и водитель транспортного средства.