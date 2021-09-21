Газета Bild сообщила о вооруженном нападении на туристический автобус в Германии

Вооруженный человек взял в заложники людей, которые находятся в туристическом автобусе, на юге Германии. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли часть скоростной автомагистрали А9 рядом с населенным пунктом Грединг. В операции принимает участие спецназ и полицейский вертолет, который освещает местность.

Сколько именно людей находится в транспортном средстве, пока не известно. По одним данным, нарушитель взял в заложники двоих водителей, по другим, — троих людей.

Издание сообщило, что большая часть пассажиров покинули автобус. Инцидент произошел из-за ссоры, в результате которой один из участников конфликта начал угрожать оружием.