Семьи погибших при стрельбе в Перми получат финансовую помощь от правительства

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин распорядился назначить выплаты семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в Перми. Документ опубликован на сайте кабмина.

Детям и родителям погибших, членам семей положена единовременная денежная выплата в размере по 1 миллиону рублей. Получившие тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести получат по 400 тысяч рублей, легкие травмы – 200 тысяч рублей.

«Пострадавшие и семьи тех, кто погиб при стрельбе в Пермском государственном науиональном исследовательском университете, получат единовременную финансовую помощь», — говорится в сообщении распоряжения, которое подписал Мишустин.

Студент университета открыл стрельбу в учебном заведении утром 20 сентября. По информации Минздрава РФ, погибли шесть человек, еще 24 получили ранения и травмы. Подозреваемый был задержан. Ему проведут комплексную психиатрическую экспертизу.