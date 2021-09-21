Кадыров ответил Байдену на речь о секс-меньшинствах в Чечне

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на выступление президента США Джо Байдена, который затронул в своей речи притеснение прав секс-меньшинств.

Глава американского государства, выступая на Генассамблее ООН, высказался по поводу борьбы за демократию и защиты прав угнетенных слоев населения по всему миру. По его словам, необходимо поддерживать секс-меньшинства везде — от Чечни до Камеруна.

«Лидер самой проблемной, агрессивной в мире страны, озлобленной на все мусульманские государства и вспахивающей арабский мир авиабомбами, Байден, позорно вернувший войска из Афганистана, ни с того ни с сего вдруг начал упоминать Чеченскую республику», — прокомментировал эти слова Кадыров в своем Telegram-канале.

Он напомнил о ряде нелепых заявлений американского лидера и призвал его думать, прежде чем говорить что-либо. Кадыров добавил, что негоже лидеру самой агрессивной страны в мире выступать с пламенными речами по поводу защиты прав человека.