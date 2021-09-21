Публицист Роган: Байден получил наказание за «политику энергетического шантажа»

Президент США Джо Байден получил наказание за «политику энергетического шантажа». Об этом американский публицист Том Роган написал в статье для Washington Examiner.

Автор публикации обратил внимание на рекордный рост цен на газ в Европе. По его мнению, ситуация на рынке энергоресурсов — одновременно сигнал для американского руководства и «прощальный подарок» России для канцлера Германии Ангелы Меркель, которая планирует уйти из политики после окончания срока.

«Русские хотят, чтобы Вашингтон выглядел слабым, а европейцы чувствовали себя зависимыми от Москвы», — считает журналист.

Депутаты Европейского парламента ранее предложили проанализировать действия «Газпрома» в связи с ростом цен на голубое топливо. В Брюсселе предположили, что поставки ресурса в ЕС были ограничены с целью получения согласия на запуск «Северного потока — 2». В «Газпроме» подчеркнули, что компания полностью выполняет контрактные обязательства и старается по возможности удовлетворять дополнительные запросы.

Проект «Северный поток» — газопровод, проложенный из России в Германию по дну Балтийского моря. Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сейчас рассматривает заявку о сертификации компании Nord Stream 2 AG как независимого оператора, чтобы запустить магистраль.