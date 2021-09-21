Украинские власти, по мере того, как население страны все глубже погружается в безнадежную нищету, все больше теряет связь с реальностью и уходит в область сочинения сказок.

Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец, который прокомментировал планы государственного концерна «Укроборонпром» в 2022 году в рамках космической экспедиции, организованной совместно с британской компанией Spacebit, водрузить на Луне украинский флаг.

По словам Виктора Баранца, подобные идеи украинских властей менее реалистичны, чем сказки барона Мюнхгаузена.

«Чем интересна украинская гражданская и военная элита последних лет, так это тем, что она тотально погрязла в соревнованиях по сочинению сказок… Иногда эти сказки похожи на бредни людей, находящихся в киевском дурдоме», — добавил обозреватель «КП».

Украина, по его словам, при всем желании и всех амбициях ее властей уже не станет самостоятельной космической державой. Эти возможности страны Киев, по словам Баранца, обнулил сам, когда при президентстве Петра Порошенко разорвал все сохранившиеся после распада СССР связи с российским оборонно-промышленным комплексом.

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Таким образом все украинские разговоры о полетах на Луну лишь заставляют вспомнить о бароне Мюнхгаузене, который хвастал, что летал на пушечном ядре. И при этом рассказы последнего выглядя более реалистичными, чем обещания Киева, заключил Виктор Баранец.