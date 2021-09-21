Журналист Де Кошко раскритиковал разрыв контракта Франции и Австралии на поставку подлодок

Решение Канберры разорвать контракт с Парижем на поставку подводных лодок стало проявлением неуважения к французской стороне. Такую точку зрения выразил журналист Дмитрий Де Кошко.

Австралия заключила соглашение об оборонном партнерстве AUKUS с Великобританией и Соединенными Штатами, из-за которого отказалась выполнять договоренности с Францией. Речь идет о контракте, предполагающем поставки подводных лодок на 66 миллиардов долларов, пишет Федеральное агентство новостей.

«На самом деле происходит то, что уже было в отношениях США и их "союзников", которые на самом деле не считаются на равных с ними. Они (США. — Прим. ред.) во всяком случае не считают так. Так что удивляться, к сожалению, нечему», — сказал Де Кошко в эфире Медиагруппы «Патриот».

Журналист обратил внимание, что соглашение AUKUS исключило Париж из Тихого океана. При этом Франция располагает большим морским имением, добавил он.