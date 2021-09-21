Основатель компании Trinity Monsters Вайсман оценил электронное голосование в Москве

Международные IT-эксперты, в числе которых Мик Вайсман, высоко оценили организацию электронного голосования в день выборов в российской столице.

Жители Москвы активно интересовались дистанционным электронным голосованием в день выборов. Явка в таком формате составила 96,5%. По мнению председателя Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта Алексея Фролова, этот факт доказал перспективность способа волеизъявления. Он считает, что голосование прошло честно и прозрачно.

«Думаю, здесь сыграли роль несколько факторов, но один из них наиболее вероятный — это система отложенного решения, потому что довольно много было людей, которые в последний момент решили зайти изменить свой выбор», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Фролов.

Основатель компании по разработке цифровых платформенных решений Trinity Monsters Мик Вайсман согласился с коллегой и тоже высоко оценил прошедшие выборы. Но, по его словам, участников электронного голосования могло быть больше, чем оказалось на самом деле.

«К сожалению, время электронного голосования еще не наступило со стороны общественности: в России слишком давно люди посещают избирательные участки, что было сформировано в СССР. Для граждан — это устоявшаяся социальная традиция», — пояснил Вайсман в беседе с журналистами.

Иностранный эксперт считает, что граждане со временем начнут доверять электронному голосованию. Для этого потребуются в том числе новые цифровые решения, в число которых войдет прозрачная аналитика результатов.