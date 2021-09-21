Тяжелое ранение в спину может обездвижить пермского стрелка

Пермского стрелка может парализовать из-за тяжелого ранения в спину, которое он получил во время задержания.

Согласно данным ФАН со ссылкой на источник, студент получил серьезные ранения обеих ног. Сообщается, что особенно сильно пострадала левая нижняя конечность и ее ампутировали во время операции, которая прошла вчера, но данная информация была опровергнута. Однако нога все же начала неметь и появился риск развития гангрены.

Напомним, что утром 20 сентября Тимур Б. открыл огонь в здании Пермского государственного университета. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 24 получили различные ранения. Семь пострадавших сегодня доставили в тяжелом состоянии спецбортом МЧС в Москву для прохождения лечения, четверым из них потребовалось подключения к аппарату ИВЛ.