Решение суда по иску Пригожина к Милову о защите чести признано законным

Мосгорсуд признал законным решение Черемушкинского районного суда по иску бизнесмена Евгения Пригожина к соратнику осужденного блогера Алексея Навального Владимиру Милову.

Сведения, распространяемые Миловым о Пригожине, признаны недостоверными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию предпринимателя. Соратник Навального обязан удалить информацию из публичного доступа, а также выплатить неустойку в случае невыполнения решения суда.

«Суд признал сведения, распространенные ответчиком, недостоверными, порочащими и обязал Милова в течение десяти дней со дня вступления решения в законную силу удалить их из публичного доступа, а также выплатить неустойку в размере 1000 рублей в день в случае неисполнения решения суда в установленный срок», — сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Черемушкинский районный суд в ходе заседания рассмотрел иск Пригожина к Милову. После выступления сторон исковые требования бизнесмена были удовлетворены. Распространяемые сведения признаны недостоверными, а соратника Навального обязали выплатить Пригожину 50 000 рублей морального вреда.