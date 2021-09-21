Сатановский пояснил, как РФ может ответить Турции за отказ признавать выборы в Крыму

Постсоветское пространство переживает «период тотальной зачистки русских», а Россия вместо решительных действий в ответ ограничивается лишь тем, что выражает недовольство.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, комментируя отказ Турции признать результаты прошедших на минувшей неделе выборов в Государственную думу по Крыму.

По мнению Сатановского, турецкие партнеры позволяют себе по отношению к России недружественные шаги, а Россия не реагирует на это должным образом.

«Турция предметно продемонстрировала, что она представляет собой, как партнер России, демонстративно заявив о непризнании выборов в Крыму. Российское руководство, устами дипломатов, пообещало на это ответить», — отмечает политолог.

И у России, по его словам, действительно есть возможность ответить Турции так, чтобы это было ощутимо для Анкары. Например, она могла бы зачистить в Сирии боевиков, которых поддерживают турецкие власти, или наоборот, вооружить курдские формирования, которые Анкара считает террористическими. Также Россия может развернуть противодействие турецкому влиянию в Ливии, Афганистане и где-нибудь еще, где Анкара осуществляет внешнюю экспансию.

«Мало ли, что где бывает. Всякое случается в этом мире, — отмечает Сатановский. Но Россия, по его словам, вместо этого лишь выражает возмущение на словах. — При этом газ Россия как Турции поставляла, так и будет поставлять. АЭС "Аккую" как строила, так и будет строить. Туристы в Турцию ездить будут — с поправкой на коронавирус. И корабли на турецких верфях для отечественного флота турки строить будут. У нас с ними по бизнесу странные отношения».

Федеральное агентство новостей /

Разве что затормозятся поставки в Турцию второй батареи российских С-400, но, если это произойдет, то из-за самой Турции, а не из-за решения России. В крайнем случае власти РФ начнут более тщательно опекать турецкие культурные центры в Москве и Казани на предмет подготовки агентов влияния, и не разрешит Турции открыть заново закрытые ранее турецкие школы, которые так нужны Эрдогану, чтобы влиять на население территорий, которые он воспринимает, как «будущую Турцию». Но в целом у России с Турцией очень странные отношения, считает Сатановский

«Период тотальной зачистки пошел всего русского, российского и советского на всём пространстве нашей бывшей единой страны. Чтобы не было там русского духа и Русью впредь не пахло. А мы что делаем?» — задается вопросом политолог, объясняя, что имеет в виду не формальные ответы и выражение беспокойства, а реальное превентивное противодействие антироссийской политике.

Напомним, выборы в Государственную думу РФ прошли с 17 по 19 сентября, а уже 20 сентября Турция заявила, что не признает итоги голосования, проводившегося на территории полуострова Крым.

В ответ МИД РФ отметил, что подобные заявления Анкары влияют на развитие двусторонних российско-турецких отношений.