Рябков обсудил с делегацией из Никарагуа двустороннее взаимодействие

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков принял делегацию из Никарагуа. Соответствующая информация появилась на сайте внешнеполитического ведомства.

Делегацию возглавил сын президента Даниэля Ортеги Лауреано Ортега Мурильо. МИД сообщает, что стороны обсудили двустороннее взаимодействие в различных областях. Кроме того, Рябков поблагодарил гостей за сопровождение и наблюдение за выборами в Башкирии.

«Выражен обоюдный настрой на их дальнейшее всемерное углубление», — сказано на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно тексту заявления Правительства Никарагуа, целью встречи было укрепление сотрудничества, дружбы и обмена между странами.

Стоит отметить, что в состав делегации также вошли вице-президент страны Росарио Мурильо, судья Верховного избирательного совета Альма Нубия Бальтодано и посол Никарагуа в России Альба Торрес.