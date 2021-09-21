ЦИК распределил депутатские мандаты по итогам выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России огласила порядок распределения мест в Госдуме восьмого созыва после состоявшихся в стране выборов.

Больше всего депутатских мандатов в представительном и законодательном органе РФ получила «Единая Россия» — 324. Оставшиеся 126 мест между собой поделили КПРФ (57), ЛДПР (21), справедливороссы (27) и «Новые люди» (13). Представители последней партии впервые вошли в состав Государственной думы. Коммунисты упрочили свои позиции на 15 мест в сравнении с прошлым годом. А вот либерал-демократы 18 мандатов потеряли. Для единороссов потеря составила 19 мест.

Думские выборы проходили в этом году на территории России три дня — с 17 по 19 сентября. Для россиян по всей стране было открыто более 96 тысяч избирательных участков. Жители семи регионов могли отдать свой голос с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ).