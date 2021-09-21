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Володин инициировал подготовку первого заседания нового состава Госдумы

Володин инициировал подготовку первого заседания нового состава Госдумы

Председатель Госдумы седьмого созыва Вячеслав Володин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке первого заседания нового состава нижней палаты парламента.

Группа подготовит проекты постановлений Государственной думы и другие документы, связанные с началом работы депутатов восьмого созыва. Так, в рамках инициативы будет утверждена схема размещения парламентариев в зале заседаний.

В состав рабочей группы вошли представители пяти партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду» и «Новые люди». Подготовкой необходимой документации займутся 14 человек, указано в сообщении на сайте Госдумы.