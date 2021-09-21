«Нужно поблагодарить»: Онищенко оценил действия пермского преподавателя во время стрельбы

Преподаватель пермского вуза Олег Сыромятников действовал правильно, продолжая читать лекцию во время стрельбы в университете, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Профессор кафедры русского языка и стилистики Сыромятников во время массового обстрела в стенах пермского вуза продолжил вести занятия. Он выразил недовольство, когда в аудиторию вбежала мать одной из студенток. Вывести учеников из университета смогли правоохранители. Профессор позже объяснил, что действовал согласно предписаниям деканата. Особенность аудитории заключается в том, что там железная дверь, которую преподаватель закрыл, объяснил Онищенко.

«Он поступил правильно, продолжив читать лекцию, — по крайней мере дети слушали то, ради чего они пришли. А если бы он открыл дверь и предложил им бежать по коридору, не зная обстановки вокруг, — это было бы с его стороны очень неправильно», — добавил депутат в комментарии Федеральному агентству новостей.

Преподаватель, согласно инструкции руководства, дождался представителей ОМОНа, которые вывели студентов из вуза без угрозы для жизни. Онищенко считает, что в Сети мнения пользователей разделились, чтобы нагнать психоз и дестабилизировать обстановку.

«Детей профессионально вывели из аудитории, за что нужно поблагодарить профессора», — подчеркнул собеседник ФАН.

Онищенко также выразил недоумение, откуда во время лекций в высшем учебном заведении появилась мама ученика. В данном случае этот человек является посторонним. В вузе должны находится студенты и профессорско-преподавательский состав, напомнил Онищенко.