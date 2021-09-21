Глава ЦБ РФ назвала развитие НПФ дополнением к государственной пенсионной системе

Обеспечение достойной пенсии граждан — один из приоритетов для государства, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

Комментируя заявление первого зампреда ЦБ Сергея Швецова о роли государства в формировании пенсионных накоплений, она подчеркнула, что развитие негосударственных пенсионных фондов (НПФ) является дополнением к действующей пенсионной системе. По словам Набиуллиной, ЦБ развивает НПФ, чтобы дать возможность россиянам формировать долгосрочные накопления и повышать уровень устойчивости финансовой системы. Она добавила, что сожалеет о неудачной формулировке, которую допустил ее заместитель.

«Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства — обеспечить для всех достойную пенсию», — добавила Набиуллина.

Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов ранее заявил, что нынешним пенсионерам помогать уже поздно. Он считает, что необходимо стимулировать граждан к моменту выхода на пенсию полагаться не только на государственные финансовые институты, но и на собственные накопления.