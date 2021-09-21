ЦИК: выборы в Госдуму прошли конкурентно и с минимальным количеством нарушений

Прошедшие 17–19 сентября в России парламентские выборы были конкурентными, при этом зафиксировано минимальное количество нарушений, заявил член Центризбиркома Игорь Борисов.

Борисов оценил ситуацию по ходу проведения выборов и подсчета голосов в ходе заседания мониторинговой группы Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ. Также член ЦИК заострил внимание сенаторов на том беспрецедентном давлении, которому подверглось голосование из-за постоянных провокаций со стороны других государств.

«Спустя более суток по окончанию голосования<...>, можно говорить, с каким беспрецедентным давлением столкнулась наша избирательная система. Как пытались вмешаться, влиять, чтобы каким-то образом исказить свободное волеизъявление», — рассказал Борисов.

Однако, подчеркнул чиновник, несмотря на все попытки оказания давления со стороны других государств, выборы удалось провести предельно корректно, нарушений также было зафиксировано минимальное количество. Все громкие и резонансные эпизоды в ходе голосования были проанализированы и оценены лично председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой, добавил Борисов.

По итогам обработки 100% избирательных бюллетеней выборы в Госдуму выигрывает партия «Единая Россия». На втором и третьем местах расположились КПРФ и ЛДПР. Окончательное оглашение результатов планируется в пятницу, 24 сентября.