Кедми рассказал, как в РФ отреагировали на появление нового альянса AUKUS

Россия обратила внимание на создание нового американо-британско-австралийского оборонного альянса AUKUS, но не будет предпринимать по этому поводу никаких действий, так как он не представляет для нее непосредственной угрозы.

Об этом в эфире YouTube-канала Iton TV рассказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми, комментируя новость о том, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Австралия сформировали военный альянс, целью которого является противодействие вызовам в Индийском и Тихом океанах.

Как отметил Кедми, появление AUKUS не несет для России угрозы, так как своеобразным заслоном между ее территорией и зоной интереса англосаксонского оборонного альянса является Китай. И, если новый военный блок соберется напрямую угрожать РФ, ему для начала придется одолеть Китай, но такое развитие событий очень маловероятно.

«Россия может сказать: вы сначала обгоните моего "меньшого брата" – Китай, и тогда мы вами займемся. Понятно, что РФ принимает это во внимание, но на этом все. Пока основной удар направлен против Китая. Пусть об Китай зубы сломают», – объяснил израильский эксперт.

Prt Scr youtube.com / Guardian News

По словам Якова Кедми, члены альянса AUKUS совершенно бессильны против Китая, так как американцы боятся ввязываться в масштабные военные противостояния и на открытую конфронтацию с Пекином. Великобритания, добавил эксперт, находится от Китая слишком далеко и ее флот в Индо-Тихоокеанском регионе ограничен в своих возможностях. А Австралия находится в слишком сильной зависимости от Китая, поэтому в случае необходимости Пекин может своим торгово-экономическим ответом серьезно скорректировать деятельность нового военного блока, поэтому США, Великобритания и Австралия даже не будут ничего затевать против КНР.

«Они даже затевать ничего против Китая не будут, потому что ничего не могут сделать. Ни Австралия, ни Великобритания. США боятся воевать с Китаем. У Австралии известная проблема: КНР – ее самый большой торговый партнер. Как Китай будет реагировать на это в своих торговых отношениях с Австралией, мы увидим», — заключил Кедми.

Напомним, ранее Яков Кедми предположил, что планы США поставить Австралии новый атомный подводный флот могут привести к появлению новых угроз для России со стороны Северного Ледовитого океана и Дальнего Востока.