Джо Байден на Генассамблее ООН объявил о завершении эры бесконечных войн

Уход войск США из Афганистана стал завершением эры бесконечных войн. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

Глава Белого дома выступал с трибуны ООН. В ходе мероприятия он заявил, что вывод войск из Афганистана является завершением бесконечных войн. Сейчас Вашингтон начинает эпоху неустанной дипломатии. По словам Байдена, Соединенные Штаты будут прибегать к военной силе на мировой арене лишь в крайнем случае.

Байден добавил, что преодоление климатического кризиса, пандемия коронавируса и другие вызовы определят будущее человечества.

Стоит отметить, что Генеральная Ассамблея ООН проходит в Нью-Йорке. Общеполитические дебаты состоятся с 21 по 27 сентября.