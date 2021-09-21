Президент США Байден предрек миру новую пандемию

Американский лидер Джо Байден в ходе выступления на Генассамблее (ГА) ООН заявил, что будет новая пандемия.

Преодоление климатического кризиса, пандемии коронавируса и других вызовов настоящего десятилетия определит будущее человечества, сказал Байден, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии ГА ООН. Затем президент США заявил, что будет новая пандемия.

«Как мировое сообщество мы сталкиваемся с неотложными и надвигающимися кризисами, и перед нами открываются огромные возможности», — добавил глава государства.

На саммите по коронавирусу президент Соединенных Штатов намерен объявить о новых обязательствах по борьбе с пандемией COVID-19. Выступление на Генассамблее ООН стало для Байдена первым на посту американского лидера.