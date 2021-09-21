Захарова: Россию не устраивают попытки НАТО добиться модернизации Венского документа

Попытки Североатлантического альянса модернизировать Венский документ в ущерб РФ не устраивают Москву, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, данный документ был подписан и обновлен в совершенно других с военной точки зрения условиях, поэтому его пересмотр не имеет никакого смысла.

«Нас такая модернизация на фоне линии сдерживания России не устраивает», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Она добавила, что Североатлантический альянс вероятнее всего планирует таким образом компенсировать информационные потери после приостановления Договора об обычных вооруженных силах в Европе и намерен обеспечить одностороннее просвечивание деятельности ВС РФ.

Напомним, Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ в ноябре 2011 года. Он предусматривает инспекции стран — членов ОБСЕ определенных районов, соединений и воинских частей с целью контроля военной деятельности.