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Британский премьер настаивает на выдаче подозреваемых по «делу Скрипалей» со стороны РФ

Британский премьер настаивает на выдаче подозреваемых по «делу Скрипалей» со стороны РФ

Власти Великобритании ожидают, что Россия выдаст Лондону всех подозреваемых по «делу Скрипалей», заявил британский премьер Борис Джонсон.

По словам Джонсона, британская сторона стремится к тому, чтобы «правосудие свершилось».

«Все подозреваемые должны быть выданы Великобритании и предстать перед правосудием», — сказал Борис Джонсон.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Лондон отказывается от предложений Москвы о сотрудничестве и совместном расследовании «дела Скрипалей». Также Россия отвергает все обвинения со стороны Великобритании по этому делу.