Дзюба и Карпин обсудили отказ форварда от приглашения в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин провел телефонный разговор с нападающим Артемом Дзюбой, который отказался выступать за национальную команду.

Артем Дзюба 21 сентября сообщил Валерию Карпину о решении не играть за национальную команду в матчах со Словакией и Словенией. Об этом тренер рассказал пресс-службе сборной России. Карпин отметил, что Дзюба решил набрать оптимальную форму, играя за «Зенит». Тренер допустил, что вызовет форварда в сборную России на заключительные матчи группового этапа квалификации ЧМ-2022, которые состоятся в ноябре.

«Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков», — подчеркнул наставник национальной команды.

Карпин возглавил сборную России в июле, сменив на посту главного тренера Станислава Черчесова. В трех играх отбора ЧМ-2022 под его руководством национальная команда набрала семь очков.