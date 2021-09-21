Байден пытается спасти свой имидж на фоне срыва французского «контракта века»

Президент США Джо Байден решил отменить ограничения на въезд в страну для граждан Евросоюза, чтобы загладить свою вину перед Францией за сорванную сделку с Австралией. К такому выводу пришли немецкие журналисты издания Der Spiegel.

Напомним, в начале недели на Западе разгорелся скандал после того, как Канберра аннулировала контракт с Парижем, заключенный еще в 2016 году, на строительство 12 атомных подлодок стоимостью $66 млрд.

В то же время Байден объявил, что Вашингтон и Лондон взяли на себя обязательства по производству дизельных субмарин в рамках нового трехстороннего альянса AUKUS с Австралией. Это привело в ярость французских политиков, которые немедленно отозвали своих послов из всех трех стран.

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Позже солидарность с Парижем выразили министры иностранных дел европейских государств, а глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что поступок Австралии противоречит планам о расширении партнерства с Евросоюзом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Праведный гнев европейцев обрушился и на администрацию Байдена. Во Франции поступок американцев назвали подлым и обвинили 78-летнего демократа в том, что Белый дом при нем оказался не лучше, чем при предшественнике Дональде Трампе.

В Германии убеждены, что в Вашингтоне не ожидали столь бурной реакции из-за срыва «контракта века», поэтому теперь вынуждены идти на уступки союзникам.

«Эта инициатива Байдена скорее показывает то, под каким давлением он сейчас находится. По вине главы Белого дома во внешней политике, которая вообще-то всегда была его вотчиной, происходит одно потрясение за другим. Хаотичный вывод войск из Афганистана, теперь конфликт с Францией. Все это вызывает недоумение даже у однопартийцев Байдена», — подчеркнули в Der Spiegel.

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Въезд на территорию Соединенных Штатов для европейских граждан станет возможен с ноября при наличии свидетельства о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Поводом для внезапного открытия границ стали некие «научные данные», уверяют в США.

Немецкие журналисты в это не верят и напоминают, что еще недавно речи о снятии ограничений в Белом доме не шло, а статистика заболеваемости COVID-19 в стране не снижалась.

«Дельта-вариант продолжает распространяться, каждый день умирают около 2 000 человек», – констатировали в Германии.

Об отчаянных попытках Байдена спасти разрушающийся на глазах всего мира имидж свидетельствует и его желание провести телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, считают немцы.

Они также отметили, что у хозяина Белого дома на ближайшее время запланированы несколько выходов в свет, в числе которых выступление в Генассамблее ООН и встреча с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Цель у всех мероприятий одна — попытаться наладить пошатнувшиеся отношения с западными партнерами.