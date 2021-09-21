Экономист рассказал, какие четыре продукта подорожают в РФ вслед за гречкой

Ряд популярных продуктов может подорожать в России следом за гречневой крупой, цена на которую в начале текущей недели превысила 100 рублей за килограмм.

О том, какие именно продукты могут вырасти в цене в комментарии телеканалу «Царьград» рассказал доктор экономических наук, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» ЮФУ Олег Свиридов.

Ранее доцент кафедры финансов цен РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова заявила агентству «Прайм», что подорожать могут фрукты, овощи и электроника.

Комментируя этот прогноз, Олег Свиридов напомнил, что обычно повышение цен сильнее всего затрагивает товары «неэластичного спроса», то есть те продукты, которые в любом случае пользуются спросом у населения, даже в случае их подорожания, так как люди не могут без них обходится.

«То есть молоко, хлеб, картошка, овощи. И цены на эти товары могут расти намного выше инфляции, — считает эксперт-экономист, по словам которого, дорогие и менее доступные людям товары не будут дорожать еще сильнее. — Скажем, дорогая колбаса, рыба высокого качества и так далее. Икра та же».

pixabay.com /

В качестве примера Свиридов привел уже подорожавшую гречку, которая, по его словам, как раз и является товаром из группы «неэластичного спроса», так же как и продукты из пресловутого «борщевого набора».

Но делать запасы, добавил эксперт в заключение, не всегда имеет смысл. Люди конечно могут купить мешок картошки и мешок яблок, но такое поведение будет пережитком советских времен, и к тому же, большие запасы продуктов питания могу просто испортиться. Поэтому, несмотря на ожидающееся подорожание, все же не стоит пытаться запастись им впрок.