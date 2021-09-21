Аккаунты сторонников Навального в соцсети «ВКонтакте» заблокировали по требованию Генпрокуратуры

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала аккаунты пяти сторонников осужденного блогера Навального. В пресс-службе сообщили, что это было сделано по требованию Генпрокуратуры.

По словам представителей пресс-службы «ВКонтакте», ранее они уже получали два штрафа по полтора миллиона рублей каждый за «неудаление призывов к участию в митингах».

«Повторное нарушение может привести к штрафу в размере одной десятой от годовой выручки», — сообщили они.

В настоящий момент доступ к аккаунтам сторонников Навального недоступен на территории РФ. При попытке зайти на страницы, например, умершей в 2019 году Эльвиры Дмитриевой или Андрея Прокудина пользователи видят надпись о блокировке материала по требованию государственных органов.