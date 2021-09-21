МИД РФ указал на попытки Британии подогреть антироссийские настроения «делом Скрипалей»

Великобритания пытается подогреть антироссийские настроения с помощью «дела Скрипалей». Такой точки зрения придерживается официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что Лондон продолжает использовать события в Солсбери в качестве инструмента давления на Москву. По ее словам, российская сторона будет требовать от британских властей исчерпывающей официальной информации по «делу Скрипалей» и выполнения ими своих обязательств.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери весной 2018 года. В Лондоне считают, что Москва якобы могла иметь отношение к случившемуся, однако в России неоднократно доказывали обратное.