Юрий Рубинский рассказал о дальнейшем развитии отношений Франции и Австралии

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский считает, что Франция не станет принимать кардинальных решений.

Напомним, что Франция и Австралия ещё в 2016 году заключили контракт. Но совсем недавно Австралия приняла решение расторгнуть договор о строительстве французами подлодок и «переметнуться» к США и Великобритании.

«Это действительно удар в спину. Мы установили с Австралией доверительные отношения, это доверие подорвано», — отреагировал на ситуацию глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на France Info.

А премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о том, что было наивно полагать, что «решение такого рода не вызовет разочарования у французов».

В беседе с изданием PolitOnline, Юрий Рубинский рассказал о том, как может ответить Франция, есть ли у неё возможности сделать что-то, что стало бы большой проблемой для Австралии.

«Что французы могут сделать? Отмены нового договора Австралии с Соединёнными Штатами, Великобританией не будет, это очевидно. Призывы о выходе Франции из НАТО тоже вряд ли осуществимы — во французской политической элите к этому призывают разве что отдельные, «маргинальные» голоса. Это будет тяжёлое испытание для нынешнего французского президента, удар по его репутации. И власти Франции они будут объясняться в первую очередь не с Австралией, а с США. Запланирован разговор — но что он даст?», — рассказывает Рубинский.

Для Эммануэля Макрона, продолжает эксперт, логичным шагом было бы попытаться реализовать давно вынашиваемую идею: некое автономное образование военно-политического толка, во главу которого были бы поставлены Париж и Берлин. Но есть проблема: в Германии совсем скоро начнутся выборы.

«Кто сменит Ангелу Меркель — неизвестно. Но те, кто придут на её место, не намерены, судя по всему, делать какие-то жесты, которые бы ещё больше подорвали трансатлантическое партнёрство», — заключает эксперт.