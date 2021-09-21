Губернатор Техаса призвал власти объявить режим чрезвычайной ситуации из-за мигрантов

Губернатор Техаса и республиканец Грег Эбботт призвал федеральные власти США срочно объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым наплывом нелегалов из Гаити, сообщает Euronews.

«Этот всплеск численности мигрантов представляет угрозу для жизни жителей округа Валь-Верде и отнимает слишком много ресурсов у правоохранительных органов, здравоохранения, которые никогда не предназначались для использования в таком качестве», — отметил Эббот.

Тем временем, Белый дом уже делал заявление, что депортирует из страны 12 тысяч нелегалов уже на этой неделе. Впрочем, как отмечает ряд местных СМИ, незваных гостей с каждый днем становится все больше и больше (сейчас около 15 тысяч). Большинство из них с Гаити, экономика которой терпит серьезные потрясения из-за природных катаклизмов.

Global Look Press / Jair Cabrera Torres / dpa

Как отмечает издание, кризис с беженцами на границе Штатов стал результатом новой политики администрации Джо Байдена в сфере контроля миграции: недостроенная стена на границе с Мексикой и недофинансирование пограничного агентства приносит свои первые плоды.

Ранее стало известно, что сотрудники Службы пограничного контроля США совместно с неравнодушными правыми активистами взяли на себя задачу достроить «стену Трампа» во что бы то ни стало, несмотря на полное отсутствие поддержки от Белого дома.