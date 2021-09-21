Захарова сообщила об отсутствии угроз безопасности при голосовании на выборах в ГД за границей

Более 192 тысяч российских избирателей приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму за рубежом, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат добавила, что угроз безопасности на избирательных участках за границей зафиксировано не было.

Выборы на территории Российской Федерации проходили с 17 по 19 сентября. Избиратели семи регионов страны получили возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании.

Как стало известно ранее, в Кремле отреагировали на заявление Турции о непризнании результатов выборов в Госдуму на территории Крыма. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва сожалеет в связи с такой позицией Анкары.