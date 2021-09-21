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Артем Дзюба отказался играть за сборную России

Артем Дзюба отказался играть за сборную России

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что еще не набрал форму для игры в национальной команде, поэтому он принял решение отказаться играть за сборную России.

Дзюба рассказал, что прошлый сезон был очень сложным. Команда серьезно готовилась к Евро, футболисты выложились на 100%, но результат все равно получился неудачным. Нападающий ФК «Зенит» в беседе с «Матч ТВ» подчеркнул, что не планирует заканчивать карьеру. Его решение актуально здесь и сейчас. О своем желании отказаться от игры за сборную России Дзюба сообщил главному тренеру национальной команды Валерию Карпину.

Артем Дзюба был капитаном сборной России с 2018 года. За российскую команду он провел 55 матчей, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. На Евро-2020 сборная России по итогам матчей группы B заработала всего три очка и заняла четвертое место.