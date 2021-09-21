Великобритания обвинила Путина в дефиците газа, но кто на самом деле подставил Лондон

Россия снова оказалась причиной навалившихся на Великобританию проблем. Журналисты продолжают предпринимать безуспешные попытки убедить население, что именно из-за политики Кремля простые британцы столкнулись с опустевшими полками в супермаркетах.

Так, издание The Sun обвинило Владимира Путина в резком росте цен на газ в Соединенном Королевстве. Указывается даже цель хитрого российского маневра: «Высокие цены на газ являются частью плана по ускорению начала работы трубопровода "Северный поток — 2"», уверяет британский таблоид.

На самом деле, в дефиците топлива, колбасы и «кока-колы» в Великобритании виновата отнюдь не Россия, а ближайшие партнеры. Рассказываем, кого и зачем покрывает Лондон, скрывая от граждан реальную причину энергетического кризиса.

Нет газа — нет еды

Действительно, стоимость газа для британских потребителей резко выросла: с августа аж на 70%. Последствия неприятные: прекратили работу несколько национальных энергетических компаний, а полки продуктовых магазинов опустели.

Последнего можно было избежать, если бы по газовой причине не остановили работу два крупнейших британских завода по производству удобрений, побочно создающих и углекислый газ. Он широко используется в пищевой промышленности: для оглушения животных на скотобойнях, в вакуумных упаковках для мяса и в газированных напитках для создания тех самых пузырьков.

ИА «Политика Сегодня» /

Виноват, конечно же, «Газпром», уверяют граждан Великобритании местные политики и СМИ. Несмотря на Brexit западная конъюнктура в этом вопросе едина: ранее отдельные депутаты Европарламента заявили, будто бы российская госкомпания манипулирует газовым рынком для «оказания политического давления на Европу».

«Мы призываем Европейскую комиссию срочно начать расследование возможных преднамеренных манипуляций на рынке со стороны "Газпрома" и потенциальных нарушений правил конкуренции ЕС», — говорится в заявлении депутатов Европарламента.

Цены на газ в Европе действительно растут. Но кто в этом виноват? Глава «Газпрома» Алексей Миллер напомнил, что европейские страны вступают в отопительный сезон с серьезным дефицитом газа в подземных хранилищах.

«Эта ситуация, конечно, сказывается на ценах. И мы видим, что цены в Европе побили уже все возможные рекорды и, может быть даже, еще в ближайшее время побьют», — прогнозировал Миллер.

А законы свободного рынка не меняются.

gazprom.ru /

Кто виноват, если не Россия?

Один из британских пользователей Twitter саркастично заметил под публикацией The Sun:

«Когда политика свободного рынка приводит к газовому хаосу и потенциальному Рождеству без индеек на столах, всегда полезно указать на злодея в Москве — это Путин!».

Отчасти в британском энергокризисе действительно виновато нежелание Европы фиксировать цены на газ в рамках долгосрочных соглашений, сделав выбор в пользу их свободного (если не сказать стихийного) формирования на рынке. Вот они и сформировались естественным образом: хранилища не заполнены, отопительный сезон на носу, а жизненно необходимое топливо продается при таком спросе втридорога.

«Получается, что Путин виноват в том, что европейские элиты в своем русофобском безумии забыли о рынке, который все решит. Российскому газу запретили доступ на рынок, но альтернативных поставщиков найти не удалось», — подмечает еще один пользователь Twitter под статьей The Sun.

И правда: британские СМИ будто бы решили забыть тот факт, что Великобритания физически вообще не получает российский газ, а закупает его у Норвегии. У «Газпрома» с норвежскими компаниями происходят обменные операции: сначала европейская страна передает «Газпрому» часть газа для Британии, а российская госкорпорация в свою очередь передает норвежским компаниям аналогичные объемы газа для Бельгии.

Но вернемся к насущной проблеме Великобритании. Цена на британском газовом рынке формируется в зависимости от объема приходящего туда сжиженного природного газа (СПГ), поставляемого не Россией, а другими странами: США, Нигерией, Катаром. Это определяющий, главный и фундаментальный фактор ценообразования.

wikipedia.org / JoachimKohlerBremen / CC BY-SA 4.0

Конкурентный покупатель

После пандемии коронавируса азиатские страны экономически восстановились куда быстрее, чем европейские, и вновь «врубили» колоссальные производительные мощности. Из-за этого в Азии растет потребление газа. Например, за последние восемь месяцев Китай стал потреблять на 14% больше газа, чем до этого, а импорт газа в стране увеличился на 20%. Это формирует дефицит на европейских рынках и колоссальный рост цен, объясняет ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Цена и объемы потребляемого газа в Азии выше, чем в Европе. Весь 2021 год поставщики СПГ предпочитают отправлять его туда, чтобы больше заработать. Формируется дефицит СПГ в Европе. Цены на британском рынке подвязаны к объему прихода СПГ — естественно, они высокие. Если же мы посмотрим статистику "Газпрома", он в этом году в страны Европы, напротив, значительно больше поставляет, чем в прошлом и в позапрошлом году», — отметил Юшков.

gazprom.ru / Пресс-служба компании «Газпром»

Если резюмировать британскую проблему — дело не в том, что Россия поставляет мало газа в европейские страны. А в том, что из региона ушел СПГ — его производители, в том числе Соединенные Штаты, предпочитают продавать его азиатским странам. Обычные, пусть и жестокие, правила рыночной торговли.

Но обвинять Россию, конечно, удобно. Не портятся отношения с главным партнером — Вашингтоном, который за антироссийскую риторику может только похвалить. А замечания в адрес Катара и Нигерии опасны испорченными отношениями с поставщиками, избалованными куда более ценными покупателями в Азии.

Вот и остается один «виноватый» — масштабный и всемогущий российский президент, обваливающий иностранные рынки назло британскому народу. Правда, этот самый народ в страшную сказку уже не верит, да и с реальностью версия не имеет ничего общего.

Ранее экономист Михаил Делягин объяснял, как Великобритания поставила себя на грань энергетической катастрофы. Подробнее — в нашей статье.