Граждане России перестанут подавать заявления на пособия в 2022 году

Социальные выплаты гражданам будут начисляться в автоматическом режиме в следующем году.

Справки для оформления государственной поддержки не понадобятся россиянам в 2022 году. После нового года пособия будут предоставляться в электронном виде, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что нововведение будет актуально для пенсий, пособий, компенсаций, а также выплат по нетрудоспособности, родам, беременности и денег, выделяемых государством при рождении детей.

«Они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть <...> в электронном виде», — указал премьер.

Начиная с 1 марта, в России действует концепция цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года, которая предполагает создание единой платформы, объединяющей все государственные меры социальной помощи населению.