Граждане России перестанут подавать заявления на пособия в 2022 году

Социальные выплаты гражданам будут начисляться в автоматическом режиме в следующем году.
Справки для оформления государственной поддержки не понадобятся россиянам в 2022 году. После нового года пособия будут предоставляться в электронном виде, заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
Отмечается, что нововведение будет актуально для пенсий, пособий, компенсаций, а также выплат по нетрудоспособности, родам, беременности и денег, выделяемых государством при рождении детей.
«Они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть <...> в электронном виде», — указал премьер.
Начиная с 1 марта, в России действует концепция цифровой трансформации социальной сферы до 2025 года, которая предполагает создание единой платформы, объединяющей все государственные меры социальной помощи населению.