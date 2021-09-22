Мишустин: социальные пособия будут начисляться автоматически с 2022 года

С 2022 года социальные выплаты в России будут начисляться автоматически. Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

В первую очередь изменение затронет пенсии, выплаты и компенсации. Глава правительства отдельно выделил меры финансовой поддержи, которые первыми перейдут на электронный формат. Речь идет о пособиях при временной нетрудоспособности, беременности, родах и при рождении ребенка.

«Они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть <…> в электронном виде»,— сказал Мишустин.

Преимущество новой системы заключается в том, что она упростит документооборот между работодателем, гражданами и государством.

«Не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас. Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидание в очередях», — заметил премьер.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал концепцию трансформации цифровой среды социальной сферы до 2025 года. В ходе ее реализации в России должна появиться единая электронная платформа по предоставлению соцподдержки.