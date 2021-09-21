Инцидент с Франчетти не успел повлиять на выросший товарооборот РФ и Чехии

Товарооборот между Россией и Чехией продолжает расти, несмотря на разногласия между Москвой и Прагой, и за первое полугодие 2021 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Как рассказала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит издание «Украина.ру», российско-чешский товарооборот с января по июнь 2021 года составил более 4 миллиардов долларов.

На этот существенный рост объемов внешнеэкономической торговли между РФ и Чехией влияние оказали несколько причин. В частности, то, что в текущем году Чехия, чья армия до сих пор активно пользуется военной продукцией еще советского производства, стала крупнейшими импортером российских вооружений. С начала текущего года Чехия купила у России военной продукции на 686 миллионов долларов.

Кроме того, в России продолжают работать чешские заводы, производящие автомобили, запасные части и двигатели, которые в 2020 году были остановлены из-за пандемии коронавируса. После того, как ограничения на работу предприятий были отменены, компании в 2021 году увеличили мощности, стремясь восполнить невыполненный прошлогодний план, а возникший из-за длительного простоя дефицит на машины и запчасти привел к увеличению цен на них.

Все это в комплексе вылилось в значительном увеличении объемов торговли в первом полугодии 2021 года, по сравнению с первым полугодием 2020 года. А ведь помимо оружейного и автомобильного рынков, Россия и Чехия связаны и другими видами торговли. Например, Чехия ежегодно поставляет России 400 миллионов литров традиционных напитков.

пресс-служба администрации Краснодарского края /

Таким образом ухудшение отношений между Москвой и Прагой, и внесение Чехии в список недружественных России государств пока не отразилось на их экономических связях. Судя по увеличению товарооборота, можно констатировать, что компании двух стран поддерживают друг с другом дружеские взаимоотношения и продолжают сотрудничать на взаимовыгодной основе.

Но пока не ясно, как на этом сотрудничестве отразится недавнее задержание чешскими властями в аэропорту Праги россиянина Александра Франчетти по ордеру, выданного Украиной за то, что он в 2014 году был активным участником «Крымской весны».

Как заявили по этому поводу в МИД РФ, недружественные действия чешских властей в отношении гражданина России повлекут за собой серьезные последствия.