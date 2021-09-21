Мишустин предложил установить МРОТ выше 13,6 тыс. рублей

Увеличение МРОТ в России приведет к повышению зарплаты нескольких миллионов граждан.

Минимальный размер оплаты труда необходимо поднять в России на новую планку. Председатель правительства Михаил Мишустин заявил об этом во время заседания правительства в режиме видеоконференции. Об этом пишет ТАСС.

«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек», — подчеркнул премьер.

Российским лидером Владимиром Путиным в декабре 2020 года был подписан закон, меняющий методику вычисления МРОТ, а также прожиточного минимума. Закон действует с 1 января текущего года. Обновление заключается в том, что данные индикаторы рассчитываются теперь на основании медианного дохода.

Государство использует понятие прожиточного минимума для того, чтобы изучать уровень нуждаемости россиян при оказании им финансовой поддержки в рамках пособий.