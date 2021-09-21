Путин: ВВП России вышел на докризисный уровень

Российская экономика полностью восстановилась после спада, вызванного пандемией, заявил президент Владимир Путин.

По его словам, страна полностью преодолела экономические последствия, связанные с коронавирусом. Российский ВВП, как подчеркнул президент на совещании по экономическим вопросам, вернулся на докризисный уровень.

«По итогам семи месяцев текущего года валовой внутренний продукт вышел на докризисный уровень. Спад, вызванный эпидемией коронавируса, полностью преодолен», — подчеркнул Путин.

При этом он обратил внимание, что пандемия продолжает оказывать давление на мировую экономику. По словам российского лидера, ситуация на глобальных рынках остается сложной и нестабильной.