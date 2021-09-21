Группа BTS спела на сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сопровождал k-pop группу BTS на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. Музыканты выступили с речью.

Солисты бойз-бенда сначала произнесли речь, посвященную переменам в климате и экологическим проблемам в мире. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин присутствовал во время выступления BTS.

«Я слышал, что подростков и 20-летних сегодня называют потерянным поколением COVID-19. <...> Но я думаю, нельзя сказать, что они потерялись только потому, что пути, по которым они идут, не видны взрослым», — сказал один из солистов на сессии.

Позднее «посланники нового поколения» исполнили свой хит Permission to Dance. Музыканты также записали клип на эту композицию в стенах генштаба.

В начале выступления один из участников группы вылез из-под трибуны Генассамблеи ООН. В ролике солисты прошлись по всем знакомым местам.

Ролик, опубликованный на YouTube, за сутки собрал более 10 миллионов просмотров, 1,7 миллиона лайков и девять тысяч дизлайков. Большинство пользователей Сети положительно отреагировали на выступление молодых артистов.