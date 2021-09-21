Страсти по подлодкам. «Униженная и оскорбленная» Франция заговорила о выходе из НАТО

Страсти из-за подлодок во Франции разгораются с новой силой. После того как США, Великобритания и Австралия создали военно-политический альянс AUKUS, и не пригласили в него Францию, а Канберра с громким скандалом расторгла многомиллиардный контракт на строительство подлодок с Парижем, в партии Эммануэля Макрона заговорили о выходе из НАТО.

Депутат Национального собрания от «Вперед, республика!» Бенуа Симиан обвинил в образовавшемся конфликте Соединенные Штаты, которые, по его словам, всегда действуют из убеждения «Америка прежде всего». Политика возмутила «оскорбительная» для Франции ситуация, и он допустил, что ответной реакцией на подобные «проделки» может стать выход из Североатлантического Альянса.

«Нельзя позволять с собой так обращаться», — подчеркнул Симиан.

Подобную мысль ранее неоднократно озвучивал и экс-кандидат в президенты страны, лидер французских социалистов Жан-Люк Меланшон.

Как отметил политолог Владимир Корнилов, слова Меланшона имеют существенный вес, поскольку он — «не последний человек» во Франции, а если о выходе из НАТО задумались и в правящей партии, то это «хороший показатель». Теперь в Париже этот вопрос будет активно обсуждаться теми, кто имеет достаточно власти и полномочий для принятия подобного решения.

nato.int / NATO

Если же политика коллективного Запада в отношении одного из своих ведущих участников продолжится в том же духе, то тема выхода Парижа из НАТО займет высокое место в контексте грядущих президентских выборов.

«Члены и лидеры Альянса по сути, пардон, кинули Францию со сделкой по австралийским подлодкам. Теперь во Франции кипят страсти, многие посчитали оскорблением для государства позицию, которую заняли США и примкнувшие к ним британцы и австралийцы. <...> Если кто-то, тем более Франция, создаст подобный прецедент [выход из Альянса — Прим. ред.], это станет серьезным ударом по имиджу НАТО», — рассуждает собеседник «ПС».

Однако пока сложно даже гипотетически допустить, что французам удастся прекратить свое членство в военно-политическом блоке. Корнилов напомнил, как «болезненно» Великобритания покидала Евросоюз, и как она до сих пор пожинает неприятные для себя плоды Brexit. Ведь «вырваться» из НАТО подобру-поздорову пока еще не удавалось ни одному государству.