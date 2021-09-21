Видео жестокого избиения студентки в техникуме проверяют правоохранители Липецка

Внимание полицейских привлекло видеоролик, на котором студентка техникума подверглась избиению со стороны сверстников. По данному факту назначена проверка.

Согласно информации регионального МВД, несколько учащихся техникума повалили девушку на пол, а потом стали избивать ногами. Перед этим они отобрали ее вещи и телефон. На опубликованных материалах также можно увидеть, как нападавшие душат потерпевшую. Никто из присутствующих не стал вступаться за девушку.

В настоящее время с руководством образовательного учреждения работают следователи. Личности участников конфликта и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в социальных сетях, что если факт насилия подтвердится, то виновных студентов ждет отчисление.