США должны взять на себя ответственность за трагические события в Афганистане, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), ученый-социолог Максим Шугалей.

Соединенные Штаты пора привлечь к ответственности за разруху и убийства мирных жителей в афганской республике, включая авиаудар в Кабуле 29 августа. Тогда в результате атаки американских военных погибли десять человек, среди которых было семеро детей. И это далеко не первый раз, когда жертвами действий ВС США становится гражданское население, рассказал ФАН глава ФЗНЦ, ученый-социолог Максим Шугалей.

«То, что стало после Штатов в Афганистане, — это ужасно. Люди умирают от голода, от преступности, которая была спровоцирована и самим пребыванием, и режимом США. Жертв, конечно, намного больше косвенных, чем прямых, но и за это нужно отвечать», — поделился мнением российский социолог.

Он отметил, что за время своего пребывания в Афганистане Соединенные Штаты не дали республике ничего, и это только лишний раз подтверждает некомпетентность американских властей.

«Страна до сих пор отсталая. Они почти не пользуются телефонами, у них нет интернета, они не знают, что такое карты, что такое Google. Более-менее достойно там жили люди, которые обслуживали американский режим», — подчеркнул Шугалей.

В заключение глава ФЗНЦ добавил, что США следует прекратить вмешательство в политику Афганистана и оставить идею о введении санкций против республики. В противном случае страну ожидает самая настоящая гуманитарная катастрофа, резюмировал социолог.