Александр Головин получил наивысший рейтинг из игроков сборной России в FIFA 22

Полузащитник Александр Головин получил самый высокий рейтинг среди футболистов российской национальной команды в симуляторе FIFA 22.

Игрок французского «Монако» Александр Головин возглавил рейтинг футболистов сборной России в FIFA 22. Об этом в Twitter-аккаунте сообщила пресс-служба национальной команды. Головин получил рейтинг 79. Самый низкий рейтинг среди игроков сборной России у полузащитника Максима Мухина и форварда Антона Заболотного.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. Он перешел во французский клуб из столичного ЦСКА. Сумма сделки составила 30 миллионов евро. Головин, контракт которого с «Монако» действует до 2024 года, принимал участие в ЧМ-2018 и Евро-2020. Полузащитник был вызван в сборную России на октябрьские матчи квалификации к ЧМ в Катаре.